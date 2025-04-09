Жасмин рассказала, как Басков испортил ее платье огнетушителем

Певица Жасмин рассказала о том, как ее коллега Николай Басков однажды испортил ее платье огнетушителем. Об этом сообщает «Пятый канал».

Такое признание она сделала во время концерта в Государственном Кремлевском Дворце в честь 75-летия Александра Буйнова. По словам Жасмин, Басков испортил не только ее платье, но и сумку и даже прическу. При этом певица подчеркнула, что не держит на Баскова зла, а даже испытывает благодарность.

«С его чувством юмора, мы, как говорится, быстренько ему это простили», — заявила она.

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