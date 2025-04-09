Дочь Анастасии Заворотнюк стала мамой

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой, у нее родился сын Марсель. Радостной новостью она поделилась у себя в социальных сетях.

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Новоиспеченная мама опубликовала видео с ребенком. На кадрах малыш лежит в плетеной люльке в вязаном бежевом комбинезоне. Рядом с колыбелью сидит Заворотнюк и умиляется от первых движений сына.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — подписала видео она.

Также в ролике можно увидеть, что кроватка с ребенком стоит в окружении серебристых и голубых воздушных шаров. На одном из них написано: «Марсель 2.04.2025».

Отцом ребенка является бизнесмен Тимур Исмаилов. Пара вместе уже восемь лет, но расписалась только в 2022 году. Заворотнюк и Исмаилов познакомились во время учебы в Нью-Йорке, сейчас же они живут в Дубае.

Напомним, что актрисы Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Долгое время она боролась с раком головного мозга. Ей было 53 года.