Киркоров высказался о хейтерах

Филипп Киркоров назвал своих хейтеров «несчастными сбитыми летчиками». Об этом сообщает «Пятый канал».

Такое заявление он сделал во время концерта в Государственном Кремлевском дворце в честь 75-летия Александра Буйнова. По словам Киркорова, в последнее время «стало модно» негативно высказываться в его адрес. При этом сам артист считает, что вся критика в его сторону берется из-за зависти.

«Зависть — это удел несчастных, несчастливых. Обычно кто-нибудь на меня там наезжает, сейчас модно наезжать на Киркорова. Для того, чтобы их заметили, вспомнили давно забытых, никому не нужных, сбитых артистов-летчиков», — заявил он.

Помимо этого Киркоров также добавил, что не понимает, почему его часто критикуют женщины. Он предположил, что это происходит из-за того, что «бабы лезут в пекло». Впрочем, Киркоров заявил, что прощает всех хейтеров, ведь у них «все плохо».

«И для того, чтобы себе напомнить, надо прибавить: вот они ноль, вот есть единица в виде Киркорова. Прибавляется единица в виде Киркорова к нулю, и что происходит? Одна десяточка. Вот она вот десяточка на два дня, на три дня», — заявил певец.

Ранее Киркоров заявил, что бросил курить после разговора с Евгением Петросяном.