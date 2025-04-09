Виторган призвал бить током некоторых зрителей

Российский актер и режиссер Максим Виторган призвал бить током зрителей, которые снимают на телефон спектакли в театра. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на обращение артиста, опубликованное в соцсетях.

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Виторган выразил свое недовольство по этому поводу, объяснив, что зритель своими действиями разрушает "тонкие нити", которые связывают его с происходящим на сцене. Актер добавил, что съемка, особенно с вспышкой, мешает в камерных залах, так как артисты презентую спектакли практически рядом с аудиторией.

Режиссер также считает, зритель, используя телефон во время представлений, не может полностью погрузиться в театральный процесс и прислушаться к себе. При этом Виторган заявил, что не ограничивает возможность людей осуществлять съемку во время поклонов артистов. Однако фиксация самого спектакля вызывает у него недоумение.

В связи с этим актер в шутку предложил решить соответствующую проблему, установив на кресла электроды, которые будут бить легким разрядом каждого, кто соберется взять телефон в руки.

"Как собак с ошейниками. Будем всеми силами помогать зрителю преодолевать невроз", – иронично заключил Виторган.

Ранее стало известно, что москвичи ходят в театр ради новых впечатлений, вдохновения и бутерброда с рыбой. При выборе театра для москвичей важны актеры и репутация театра, а также цена билетов и рекомендации друзей или коллег.

При выборе постановки многие ориентируются на отзывы о спектаклях, иногда читают рецензии. Кроме того, москвичи заявили, что предпочитают ходить в театр с любимыми или друзьями, однако есть те, что сопереживает героям и наслаждается происходящим в одиночестве.