Стало известно, кто заплатил 2 миллиона рублей за место погребения Паши Техника

Сегодня тело Паши Техника, скончавшегося в госпитале в Таиланде, доставили в Москву. Дата и место похорон уже известны — 11 апреля с музыкантом простятся на Николо-Архангельском кладбище. Место погребения рэпера оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука, сообщает Mash со ссылкой на самого звёздного наследника. Обошлось оно, как сообщается, в два миллиона рублей.

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Экс-супруга покойного Ева Карицкая рассказывала, что музыканта похоронят в одежде его любимых брендов. По её словам, семья Техника дала на это согласие.

Также ранее директор рэпера Марк Яровный раскрыл стоимость транспортировки тела Паши. По его словам, перевозка в Россию обошлась в 500 тысяч рублей. Ещё 3 миллиона понадобилось, чтобы оплатить услуги тайской больницы, где звезды не стало.