Названа стоимость похорон рэпера Паши Техника

Похороны известного рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев) обойдутся в 2 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что все расходы и организацию похорон взял на себя.

Отпевание пройдет 12 апреля в храме Петра и Павла в 12:00. Далее тело музыканта отправят на Николо-Архангельское кладбище, где похоронены родственники Техника.

Священник, который будет отпевать Техника, в соответствии с последним желанием усопшего, разрешил похоронить музыканта в люксовых брендах: Stone Island, Burberry и любимых кроссовках.

Техник являлся одним из основателей группы Kunteynir, считался одним из самых значительных рэперов в российском андерграундном хип-хопе. Ему было 40 лет.