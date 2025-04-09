Названа стоимость похорон рэпера Паши Техника
Похороны известного рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев) обойдутся в 2 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что все расходы и организацию похорон взял на себя.
Отпевание пройдет 12 апреля в храме Петра и Павла в 12:00. Далее тело музыканта отправят на Николо-Архангельское кладбище, где похоронены родственники Техника.
Священник, который будет отпевать Техника, в соответствии с последним желанием усопшего, разрешил похоронить музыканта в люксовых брендах: Stone Island, Burberry и любимых кроссовках.
Техник являлся одним из основателей группы Kunteynir, считался одним из самых значительных рэперов в российском андерграундном хип-хопе. Ему было 40 лет.