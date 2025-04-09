Названо препятствие для получения родственниками Паши Техника наследства

Родственники Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) не смогут получить доступ к наследству рэпера, пока не оплатят его штраф за пропаганду наркотиков в текстах песен. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, рэпер должен 20 тыс. рублей за прошлогодний концерт во Владимире. Вплоть до выплаты задолженности жена, сын и мать исполнителя не смогут претендовать на четыре московских квартиры, которые числятся на усопшем.

Ранее сообщалось, что Техник попал в критическом состоянии в реанимацию в Таиланде. У него диагностировали аспирационную пневмонию с сепсисом.

4 апреля рэпер скончался в больнице в Таиланде, 9 апреля его доставили в Москву в цинковом гробу и отвезли в морг.

11 апреля музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Священник, который будет отпевать Техника, разрешил похоронить того в люксовых брендах: Stone Island, Burberry и любимых кроссовках. Это было последним желанием Паши.

Паша Техник «примерил» гроб и отрепетировал похороны незадолго до смерти

Техник являлся одним из основателей группы Kunteynir, считался одним из самых значительных рэперов в российском андерграундном хип-хопе. Ему было 40 лет.