Басков рассказал об изменениях в жизни из-за санкций

Николай Басков стал участником очередного сборного концерта. За кулисами Николай пребывал в хорошем настроении и по традиции много шутил.

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- Мне уже надо к юбилею готовиться, - сообщил Басков. - Просто шок какой-то! В следующем году - 50 лет! Надо тратить деньги: собирать на шоу, на юбилей… Работаю только на свои расходы.

Басков признался, что в последнее время полностью сосредоточен на работе. Отпуск «Золотой голос России» не планирует. Николай рассказал: из-за введенных против него санкций отдыхать можно только в проверенных странах.

- Не получается в отпуск: график напряженный. Пока активный, надо работать. Да и ездить я могу только в Африку, в Дубаи, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями, - сообщил Николай об изменениях в жизни.

Певец, как известно, сейчас работает ведущим в шоу, в котором выступают талантливые люди со всей России. Басков уверяет: достойных певцов в нашей стране очень много. Но не все они могут пройти испытание славой.

- Я, когда смотрю на молодых артистов, думаю: «Дай им силы, ума и здоровья пройти этот непросто путь!», - говорит Николай. - Сейчас такое количество молодых, талантливых, успешных артистов. Но я за 25 лет своей творческой деятельности таких очень много видел. Они не смогли справиться не со сценой, а сами с собой. Слава, популярность, деньги очень кружат голову и не каждый может выдержать . Важное, какое окружение рядом. Друзья очень влияют на творческих людей. Всегда нужны люди, которые говорят тебе правду.

Журналистов очень интересовала и личная жизнь Баскова. В последнее время он выходит в свет один. Поэтому «акулы пера» не могли не поинтересоваться, когда же Николай перестанет быть холостяком и отправится под венец. Николай, услышав этот вопрос, не мог скрыть эмоций.