Названы условия, при которых можно снести дачу Пугачевой

Юрист Александр Хаминский заявил о том, что дача певицы Аллы Пугачевой в подмосковном поселке Малые Бережки может быть снесена, но только при соблюдении ряда условий. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Пугачева уехала за границу в феврале 2022 года. При этом в России выставлена на продажу ее дача в подмосковных Бережках. В доме на берегу Истринского водохранилища в 1990-х годах устраивались шумные вечеринки, но затем Пугачева вышла замуж и переехала в замок, а дачу отдала внуку. Сейчас дом и участок можно купить за 152 млн рублей.

Юрист Александр Хаминский усомнился в том, что дачу Пугачевой могут снести, так как она построена на территории водоохранной зоны.

«Снести можно незаконное строение - самострой - это 222 статья, согласно которой по суду самовольная постройка может быть снесена. Но я даю 99%, что у дома, который построен и сдан в эксплуатации в водоохранной зоне, все необходимые документы на тот момент были. Как без документов можно принять в эксплуатацию дом?» - заявил он.

По словам юриста, дом и участок могут быть изъяты и снесены, например, для государственных или муниципальных целей, однако в таком случае собственнику положена компенсация их рыночной стоимости от государства.

«При этом если хозяин участка не согласен с выплатой, он может оспорить ее. Он вызывает оценщиков, которые оценивают рыночную стоимость. У нас сегодня рыночная стоимость очень просто определяется. Затем собственник идет в суд и требует ту сумму, которая является рыночной», - пояснил Александр Хаминский.

Напомним, что первую попытку продать подарок бабушки Никита Пресняков предпринял в 2023 году, установив цену в 225 млн руб. Однако тогда дачу быстро сняли с продажи. Но в 2024 году дом снова был выставлен на продажу. Также были и объявления об аренде. За то, чтобы пожить на территории усадьбы, необходимо было выложить 2 млн рублей ежемесячно. Плюс - оплачивать коммунальные платежи.