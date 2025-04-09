Леонид Ярмольник объяснил, почему считает себя выродком

Леонид Ярмольник стал гостем шоу Татьяны Устиновой "Мой герой".

Артист откровенно рассказал о семье и детстве, а так же признался, что он очень сильно отличается от своих родителей.

"Я вообще выродок, если брать мою семью. Родители у меня нормальные, я один ненормальный, потому что папа у меня 31 год отдал вооружённым силам, но папы уже нет. А мама была тоже лейтенантом, как жена военнослужащего. После войны было очень модно — все ребята шли в военные училища. А мама вообще медик. Она многие годы была лаборантом клинической лаборатории. Мама, слава Богу, ей 90 лет исполнилось не так давно", — поделился актер.

Но Ярмольника профессия военного не привлекала. Он с детства любил искусство.

"Это было с ранних лет, ещё даже до школы. Папа меня брал на концерты, которые были в воинской части. Естественно, в этих концертах участвовали солдаты. Кто-то пел, кто-то читал стихи, кто-то показывал пантомимы. И я влюбился в пантомиму, и я повторял то, что делали эти солдаты", — вспомнил Леонид Исаакович.

При этом актером он мог и не стать, ведь провалил экзамены в театральное. Ярмольника не взяли ни в петербургский вуз, ни в московский.