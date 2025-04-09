Вдова Джигарханяна заявила, что планирует второго ребенка

Пианистка, вдова народного артиста РФ Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская совсем недавно впервые стала мамой. Она рассказала, что после появления на свет девочки, она уже планирует завести еще одного ребенка.

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По словам женщины, она полностью посвящает себя ребенку и редко появляется в публичном поле.

— Мы сейчас в загородном доме в Подмосковье. Дочка себя чувствует хорошо, почти не плачет. Мы много гуляем, дышим свежим воздухом, — сообщила пианистка.

Цымбалюк-Романовская призналась, что отец ее новорожденной дочери не общается с ней, не пишет и не звонит. Имя мужчины она держит в тайне.

— Этот человек вам неизвестен, это абсолютно непубличная личность, которая желает оставаться в тени, инкогнито. Если он даст добро, чтобы я рассказала о нем, тогда я сообщу, кто отец моей дочери, но пока это секрет, — отметила женщина.

Бывшая жена Джигарханяна также сообщила, что ее часто приглашают на шоу, однако у нее сейчас другие приоритеты. Цымбалюк-Романовская рассказала, что хочет большую семью, поэтому одним ребенком не ограничится, сообщает Regions.

Пианистка 1 апреля родила первенца — на свет появилась девочка. По ее словам, она устроила все так, чтобы ни с кем не делить девочку.

Позднее Цымбалюк-Романовская сообщила, что еще не выбрала имя для родившейся дочери, хотя у нее есть несколько вариантов. При этом артистка отказалась говорить об отце ребенка.