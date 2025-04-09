Минюст России проверяет наличие оснований для признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.

Об этом пишет ТАСС.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — заявили в Минюсте.

Госдума расширила основания для признания иноагентом

Ранее стало известно, что в Госдуме попросили рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков объяснил в беседе с RT, почему обратился в Минюст с просьбой рассмотреть возможность признания телеведущего иноагентом.