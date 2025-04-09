Минюст проверяет наличие оснований для признания Ивана Урганта иноагентом
Минюст России проверяет наличие оснований для признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.
Об этом пишет ТАСС.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — заявили в Минюсте.
Госдума расширила основания для признания иноагентом
Ранее стало известно, что в Госдуме попросили рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков объяснил в беседе с RT, почему обратился в Минюст с просьбой рассмотреть возможность признания телеведущего иноагентом.