Минюст РФ проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова.

Ранее Новичков обратился к главе Минюста РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания телеведущего иноагентом. Депутат обратил внимание на появление информации о том, что телеведущий зарегистрировался территории Франции как индивидуальный предприниматель.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — ответили в ведомстве.

Госдума расширила основания для признания иноагентом

Отмечается, что при наличии сведений, подтверждающих деятельность Урганта как иноагента, специалисты рассмотрят вопрос о внесении телеведущего в соответствующий список.