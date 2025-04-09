Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала «Склиф»

Актрису Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф». Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, 36-летняя артистка систематически срывала рабочий график и устраивала конфликты с коллегами.

По информации канала, Асмус отстранили от съемок даже несмотря на то, что они еще не завершены, а в сериале актриса играет главную роль. Звезда не хотела находить общий язык с другими участниками процесса, в том числе со вторым главным актером Матвеем Лыковым. Кроме того, она затягивала смены, также просила менять сцены или сценарий в последний момент, при этом требуя вписать ее в титры как креативного продюсера.

Отмечается, что в конце 2024 года Асмус получила травму, что не помешало ей вести активный образ жизни за пределом съемочной площадки. Она улетела отдыхать на Мальдивы и регулярно выставляла фото.