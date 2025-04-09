Бывшая жена Техника заявила, что рэпера можно было спасти

Бывшая жена рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что музыканта можно было спасти, но врачи отказались вставлять ему в горло специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом Карицкая рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам блогера, изначально в больнице им сказали, что просто не умеют это делать, потом утверждали, что сейчас нет того, кто сможет вставить трубку, потом говорили, что

это делается на втором этаже.

«И его нужно везти на второй этаж, а это невозможно из-за того, что он подключен к аппаратам. Им врач говорит: «Давайте просто приедет этот специалист из другой клиники, прям в этой же палате все сделает». Они сказали: «Нет», - заявила Карицкая.

Она также отметила, что близкие музыканта столкнулись с тем, что врачи клиники, где он находился, отказали им в перевозе Паши Техника в другое лечебное учреждение, так как на тот момент рабочий день был закончен. А на следующий день рэперу стало хуже.

Бывшая жена певца подчеркнула, что им «все время говорили «нет», и больница не желала подпускать других специалистов к музыканту, в том числе и врача, специально приехавшего из России.

«Мы каждый день сидели, и каждый день нам говорили: «Завтра, завтра, завтра». Просто каждый день кормили нас этими завтраками», - рассказала Карицкая.

Паша Техник был госпитализирован в Таиланде в конце марта и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его, и 5 апреля музыкант скончался. При этом бывшая жена рэпера Ева Карицкая отметила, что тот мог целенаправленно идти к смерти, употребляя наркотики.