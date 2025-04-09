Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

Известный российский певец Филипп Киркоров признался, что бросил курить после разговора с российским и советским юмористом Евгением Петросяном. Его слова приводит Пятый канал.

© Lenta.ru

Певец уточнил, что поговорил о вредной привычке с юмористом на похоронах своего отца Бедроса Киркорова.

«Там произошел некий диалог, не буду раскрывать какой. Он мне говорит: "Ты куришь?" Я говорю: "Есть грешок". Он — мне: "Бросай курить, сынок"», — пересказал их беседу Киркоров.

Певец добавил, что после этого отказался от вредной привычки.

Киркоров добавил, что Петросян был близким другом его семьи, поэтому мнение юмориста было для него важно.

«Сколько он меня знает, не знает никто», — заключил артист.

Ранее Петросян пожаловался на сотрудников прессы, которые портят ему жизнь, и назвал их журналюгами. Он заявил, что такие работники СМИ пишут о нем неправдивые материалы.