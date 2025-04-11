Бывшую жену Паши Техника впервые заметили на прощании с ним

Бывшую жену Паши Техника Еву Карицкую (Карина Мельничук – настоящее имя) впервые заметили на прощании с ним в Лефортово. Об этом сообщает Super.

Ева Карицкая в темных солнцезащитных очках спешно покинула здание храма, отказавшись от комментариев журналистам и общения с поклонниками. Бывшую жену Техника сопровождала охрана.

В апреле бывшая жена Техника заявила, что рэпера можно было спасти. Карицкая рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

По словам Карицкой, она вместе с близкими Техника предлагала взять риски на себя и перевести Техника самостоятельно в другую клинику, которая находилась в трех минутах. Врачи отказали им, сославшись на позднее время, 5 часов вечера. На следующий день рэперу стало хуже.

Бывшая жена Техника отмечала, что менеджеру рэпера Маркус пришлось прилететь в Таиланд с 20 кг лекарств для артиста из-за отсутствия аналогичных антибиотиков и питания.