Маша Распутина поделилась секретом красоты

Певица Маша Распутина, которой вскоре исполнится 61 год, призналась, что ее главным секретом красоты являются специальная гимнастика и правильное питание. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По ее словам, она ест только здоровую еду и пьет много воды, а также начала «много дышать чистым озоном, кислородом».

«Я мало ем, много пью. Пейте много талой структурированной воды, чистой, не бутилированной. Набирайте, замораживайте», — посоветовала Распутина.

При этом она уточнила, что редко посещает косметолога. Певица добавила, что с помощью хирургии она убрала второй подбородок, который появился на фоне изменения гормонального фона после родов.

Певица Алсу до этого призналась, что поддерживает фигуру с помощью физических нагрузок и питания. Алсу ежедневно делает растяжку и двадцать отжиманий. Она занимается спортом, но без фанатизма. В вопросах питания знаменитость не позволяет себе жареную, сильно острую, кислую и соленую пищу.

Алсу также рассказала о своих занятиях биатлоном. По словам исполнительницы, ее уровень «так себе», но она старается. Артистке нравится. Она осваивает не только технику лыжного бега, но и стрельбу. Знаменитость тренируется пару раз в неделю.