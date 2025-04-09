Бывшая жена Паши Техника раскрыла, чего очень хотел рэпер

Бывшая жена рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) заявила, что он мог целенаправленно идти к смерти, употребляя наркотики. Об этом Карицкая рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

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Собчак задала Карицкой вопрос, чувствовала ли та «программу самоуничтожения» у своего бывшего мужа. В ответ Карицкая сказала, что рэпер мог отправиться в Таиланд именно с этой целью.

«Он говорил мне, что хочет умереть от наркотиков. <…> Он говорил не одной мне об этом, и менеджеру своему говорил, может быть, и маме говорил, я не знаю. Моей маме он говорил об этом», - рассказала она.

Паша Техник скончался 4 апреля в одной из больниц Таиланда на 41-м году жизни. В больнице на Пхукете он находился с конца марта, был введен в искусственную кому.

Сообщалось, что врачи диагностировали у него пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Из-за крайне тяжелого состояния медики признали его транспортировку в Россию невозможной.

В течение многих лет рэпер страдал от наркозависимости. В октябре 2022 года после передозировки он на некоторое время впал в кому.