Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила сына

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой. Анна сообщила, что родила ребенка и раскрыла его имя. Мальчика она назвала Марселем.

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Об этом новоиспеченная мама сообщила в соцсетях.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души. Марсель, 2.04.2025», — написала Анна и опубликовала фото с малышом.

На фото девушка позировала в украшенной голубыми шарами комнате, ребенок спал в кроватке, а Анна смотрела на него и выглядела счастливой.

СМИ отмечают, что день рождения мальчика выпал на 2 апреля, а 3 — именины его покойной бабушки Анастасии.

Напомним, что модель скрывает личную жизнь, но СМИ выяснили, что она замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Анна только рассказывала о том, что они познакомились во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. В 2021 году она получила от избранника предложение руки и сердца, потом они поженились и переехали в Дубай. Иногда она бывает и в России. До смерти матери она периодически приезжала, чтобы побыть с ней.

Ранее мы писали о том, что Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти жены Анастасии Заворотнюк.