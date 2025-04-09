Клиника звездного хирурга Хайдарова потеряла почти 70 млн рублей

Бизнес хирурга Тимура Хайдарова и его супруги Светланы Сильваши после череды скандалов понес огромные убытки. Как сообщает Life.ru, 2024 год клиника IQ Plastique закрыла с минусом в 67 млн рублей.

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Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль клиники составила 137 млн рублей. Также налоговая заблокировала счета личной компании супруги хирурга — ООО «Сильваши». Фирма, работающая в сфере розничной торговли, стабильно приносила убытки в 2 млн рублей последние три года.

Напомним, что проблемы у клиники Хайдарова начались в конце 2023 года. Сперва в отношении клиники подали групповое заявление в СК, которое подписали в том числе и известные клиенты — певицы Слава и Любовь Успенская. Они обвинили клинику в некачественной пластике.

Позднее, в феврале 2024 года, Росздравнадзор подал иск в суд на клинику после смерти ее пациента. Ведомство проверило учреждения Хайдарова и обнаружило целый ряд нарушений обязательных лицензионных требований. Кроме того, согласно результатам экспертизы, 34 пациентам пластические операции были сделаны ненадлежащим образом.