Юлия Барановская захотела полететь в космос

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с mk.ru понадеялась когда-нибудь отправиться в космос.

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Барановская уверила, что не шутит. Она считает, что все возможно.

«У меня дети молятся, чтоб на моем веку это случилось! Честно говоря, если б мне сейчас разрешили полететь, я б не раздумывала», — заявила телеведущая.

По данным издания, Барановской пообещали помочь пройти специальную предполетную подготовку. Телеведущая также поделилась впечатлениями от запуска ракеты «Союз МС-27» на Байконуре. Она призналась, что расплакалась во время ее отправки.

«Первый раз обрадовалась, когда сказали, что ребята вышли на орбиту, второй раз — когда пристыковались... Теперь можно выдохнуть! Это незабываемые впечатления, у меня слезы льются», — рассказала знаменитость.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Яной и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.