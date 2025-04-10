Психиатр объяснил, почему актер Ефремов плохо выглядит

Плохой внешний вид актера Михаила Ефремова связан с особенностями питания и нехваткой свежего воздуха в тюрьме, заявил в интервью aif.ru психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Тут надо понимать, что это тюрьма, изоляция, мало свежего воздуха, определенное питание, поэтому он выглядит неважно, это правда. Но это объяснимо», – сказал врач.

Также Шуров отметил, что на внешний вид Ефремова повлияла хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.