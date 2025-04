Тейлор Свифт стала рекордсменом по проданным за десятилетие виниловым пластинкам

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу проданных виниловых пластинок за последнее десятилетие, сообщает издание The Sun.

Уточняется, что сразу три альбома исполнительницы попали в топ-10 самых успешных релизов на виниле. Первое место в рейтинге занял релиз «Midnights», второе место получил «The Tortured Poets Department», альбом «1989» получил четвертую строчку, уступив место в тройке лидеров «Harry’s House» Гарри Стайла.

Также в число наиболее продаваемых релизов вошли «Legacy» и «Blackstar» Дэвида Боуи, «Fine Line» Стайлза, «Divide» Эда Ширана, «When We All Fall Asleep Where Do We Go» Билли Айлиш и «Currents» группы Tame Impala.

Ранее релизы Свифт становились самыми популярными в течение трех прошедших лет. В 2021 году виниловыми хитами стал «Voyage» группы ABBA, в 2020 году «Disco» Кайли Миноуг, в 2019 «Why Me, Why Not» Лиама Галлахера, а в 2018 году «Tranquility Base Hotel & Casino» рок-коллектива Arctic Monkeys, напоминает «Радиоточка НСН».