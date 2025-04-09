Сергей Жуков экстренно отменил концерты

Стало известно, что лидеру группы «Руки вверх» пришлось экстренно отменить концерты. И всё из-за внезапных проблем со здоровьем. О том, что Сергей Жуков заболел и в данный момент не может работать, сообщила его дочь Ника. На презентацию сериала «ВИА "Васильки"», в создании которого участвовал и Жуков, отвечавший за музыкальную часть, дочь певца пришла одна — без звёздного папы.

«К сожалению, папа не смог сегодня быть — он заболел. Он даже отменил два выступления, чтобы вернуться в Москву и лечиться», — приводит слова наследницы легендарного исполнителя «МК».

«Что делать: к сожалению, вирус не щадит никого», — прокомментировали ситуацию создатели сериала.

Ранее Сергей Жуков поздравил хоккеиста Александр Овечкина с мировым рекордом. Лидер группы «Руки вверх» переделал слова своего хита «18 мне уже» и исполнил обновлённую версию на ледовой арене. Это одна из любимых композиций Овечкина, которую он часто поёт в караоке.

«Забирай домой трофей. В мире нет тебя сильней! Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей. Давай, Саша, не робей, ещё парочку забей! Где Овечкин — там успех. Поднимаем руки вверх», — звучит новый припев со знакомым мотивом.

Вчера стало известно, что клип идёт на рекорд популярности ВКонтакте.

Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о нападении вооружённой поклонницы.