Тело Паши Техника доставили в Россию

Тело рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) доставили из Таиланда в Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор музыканта Марк Яровный.

Паша Техник был госпитализирован в Таиланде в конце марта и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его, и 5 апреля музыкант скончался. По словам Марка Яровного, тайские врачи заключили, что Техник умер от легочной инфекции.

Сегодня Марк Яровный сообщил, что тело музыканта доставлено в Россию.

«В данный момент тело Павла уже в Москве и едет в один из моргов Москвы», - написал директор музыканта, отметив, что «ясность» с местом погребения будет к вечеру.

В свою очередь бывшая жена музыканта Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) отметила, что «сегодня будет достаточно озадаченный день».

«Едем в морг, забираем документы, нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», - написала Карицкая в своем Telegram-канале.

Ранее бывшая жена рэпера обвинила в смерти Паши Техника его девушку и наркодилера.