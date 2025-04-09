Артист Вдовиченков купил скандальный особняк Ивлеевой

Элитный особняк ведущей Насти Ивлеевой, который она забрала при разводе с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк), купил артист Владимир Вдовиченков. Как сообщает Telegram-канал Mash, новый владелец приобрел недвижимость за 120 млн рублей.

По информации канала, сделку заключили еще в конце марта. Особняк, расположенный в поселке «Старый Свет» в Истринском районе, теперь записан на Вдовиченкова и его супругу Елену Лядову. Кроме двухэтажного дома площадью 364 квадратных метра на участке расположен гараж на пять автомобилей. В самом коттедже есть терраса, собственный кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал, несколько спален, бар, а также электростанция на случай отключения.

Отмечается, что изначально объект оценивали в 150 млн рублей, однако Ивлеева решила уступить 30 млн: ей срочно нужны были деньги из-за долгов.

Напомним, что в конце декабря в дом проник 28-летний Иван Урекяну. От полицейских мужчина прятался в кладовке, вооружившись бейсбольной битой. Позднее Ивлеева признавалась, что Урекяну вламывался в ее дом и раньше, в августе.