Паша Техник отрепетировал похороны незадолго до смерти

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) отрепетировал свои похороны почти за год до смерти. Он принял участие в шоу «Прощай, легенда» на YouTube, где друзья и коллеги выступают с ироничными речами про «почившего» артиста.

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В зале стоял лакированный гроб из красного дерева с белой атласной обивкой, в котором находился Техник. Многие звезды шутили, что Ивлеву не раз удавалось выжить, когда он был на волосок от смерти. Сам рэпер в финальной речи отметил, что в 2023 году он погибал «раза четыре». Он поблагодарил пришедших на «похороны» звезд и пошутил, что едва не пустил слезу, но сдержался, чтобы не «оказаться каким-то лохом».

Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю, — сказал Техник.

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Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак взяла интервью у бывшей жены рэпера Евы Карицкой. Экс-супруга исполнителя уточнила, что беседа получилась честной и открытой. Карицкая добавила, что дала согласие на интервью «во благо Паши» и без какого-либо гонорара. При этом она подчеркнула, что отдельное захоронение на кладбище стоит очень дорого.

Также стало известно, что прощание с Техником пройдет в храме Петра и Павла в московском Лефортово. Музыканта крестили в этом храме. Идею о прощании в нем выдвинула мать Ивлева.