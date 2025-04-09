Стала известна судьба автомобиля Михаила Ефремова после резонансного ДТП

После трагической автокатастрофы, виновником которой стал Михаил Ефремов, его внедорожник Jeep Grand Cherokee был отреставрирован, снят с регистрационного учета и перешел в собственность другого лица.

© Московский Комсомолец

Как стало известно RT, регистрационные знаки с этого автомобиля были перенесены на другую машину – черный Ford Mustang. Хозяин «Мустанга» признался, что намеренно приобрел автомобиль, ранее принадлежавший актеру.

«Мы знали, кому он до этого принадлежал, поэтому я его и купил. На момент продажи он был уже восстановлен. Машину сейчас сняли с учета, а номер я забрал себе специально. Раритет», — рассказал изданию владелец Ford, использующий на своей машине номера с авто Ефремова.

По уточненным данным, это транспортное средство, принадлежащее жителю Подмосковья, стал участником ДТП в Новой Москве в ноябре 2023 года.

В реестрах регистрационных данных отсутствует информация о VIN-коде Jeep Grand Cherokee, принадлежавшего актеру, что подтверждается источником в правоохранительных органах. Автомобильный юрист Сергей Радько пояснил, что исчезновение VIN-номера может свидетельствовать о снятии автомобиля с учета по инициативе собственника или его доверенного лица.

Ранее сообщалось, что актер Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО.