Телеведущий Андрей Малахов показал, как сейчас живет Елена Степаненко, которая в последнее время редко появлялась на публике. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поводом для встречи стало 72-летие юмористки. По словам Малахова, сейчас Степаненко ведет тихую жизнь. При этом, женщина выглядит счастливой и отдохнувшей — она заметно сбросила вес и много шутила в компании телеведущего.

«Богатая, красивая и влюбленная! С Днем рождения, Лена!», — обратился к ней Малахов.

Как сообщает источник, ранее Степаненко стала наследницей крупного состояния своей покойной подруги и дизайнера Натальи Маголы, которая умерла в 2022 году. Тогда Степаненко достались две квартиры в Сочи и коллекция антиквариата. При этом, семья Маголы не согласилась с таким завещанием, но суд встал на сторону Степаненко.

Ранее Степаненко закрыла свое юрлицо в России.