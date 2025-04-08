Суд продлил арест фигуранту дела о покушении на певца Авраама Руссо

Московский гарнизонный военный суд продлил арест Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы потерпевшего.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльдукаева продлена на шесть месяцев", - сказал адвокат.

Эльдукаев, по данным следствия, являлся личным охранником предпринимателя Тельмана Исмаилова. Ему вменяется участие в организации покушения на Авраама Руссо в 2006 году. Тогда, как установило следствие, после отказа певца от покровительства Исмаилова, было принято решение об устранении артиста. Через Эльдукаева для исполнения преступления были привлечены наемные исполнители, которые 19 августа 2006 года обстреляли автомобиль Руссо на улице Плющихе в Москве, ранив певца. Преступный умысел доведен до конца не был благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), а также ряду других статей. Дело будет рассматривать Московский гарнизонный военный суд, предварительное заседание назначено на 8 апреля. Защита заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.