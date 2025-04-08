Мизулина и Shaman познакомили друг друга с родителями

Российский певец Ярослав Дронов (более известный под псевдонимом Shaman) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина познакомили друг друга с родителями. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Утро. ТНТ».

В эфире телепрограммы Мизулина заявила, что ее отношения с Дроновым развиваются — недавно они познакомили друг друга с родителями. При этом певец, по словам Мизулиной, нашел с ее матерью общий язык.

«Ярослав хорошо общается с моей мамой, причем они общаются и без моего участия — созваниваются, обсуждают какие-то моменты. Как и я общаюсь с его мамой Людмилой и отцом Юрием. У нас хорошие, теплые, семейные отношения», — заявила она.

Помимо этого Мизулина рассказала о том, как она познакомилась с Дроновым. По ее словам, однажды она стримила популярную игру Minecraft — в процессе она включила песню Дронова «Я русский». На следующий день певец ей сам написал и предложил встретиться.

«На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Так мы начали наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — заявила она.

Ранее Мизулина призвала проверить военный билет у блогера Литвина.