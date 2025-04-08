В московской квартире Ефремова поселились новые жильцы

Консьержка дома на Тверской заявила, что актер Михаил Ефремов после выхода из колонии точно не будет жить в унаследованной им от дяди квартиры, так как в ней уже живут его родственники. Об этом пишет NEWS.ru.

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Собеседница издания рассказала, что квартира немаленькая, но в ней уже живут родственники артиста.

Женщина также предположила, что Ефремов иногда будет приезжать. Также она отметила, что если кто-то в доме буянит, сразу вызывает полицию.

По мнению консьержки, актер, вероятно, все осознал и исправился, и у него есть некий «внутренний посыл».

Михаил Ефремов потратил 3 миллиона рублей на изоляцию своей квартиры от соседей

Ранее соседка Ефремова по дому на Тверской, где он унаследовал жилье от дяди – концертмейстера Александра Покровского, пока сидел в колонии, заявила, что артист всегда был алкоголиком.