Певец Алексей Воробьев признался, что ему стыдно за видео про макияж

Певец Алексей Воробьев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему стыдно за скандальный ролик о макияже.

© Соцсети

По словам Воробьева, он понял, что не прав, когда сам себе подбирал гардероб. Артист захотел надеть водолазку с пиджаком для ролика вместо худи и треников. Он понял, что делает это, потому что «так себя чувствует».

«И тут думаю: «Какой же, Воробьев, ты идиот. Ты ведь человек, который рассуждал о том, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя». И серьезно, я себя поймал на этой мысли. Мне так стыдно стало. Боже мой… Такие обновления в прошивке моей личной», — поделился певец.

Воробьев заявил, что иногда надо позволять человеку ошибиться и указывать на это. Он поблагодарил поклонников за то, что позволяют ему ошибаться. Артист считает, что только проступки позволяют двигаться вперед.

«Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!» — подписал публикацию артист.

В феврале Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение.