Паулина Андреева уехала из РФ после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева покинула Россию после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на ее соцсети.

По данным издания, Андреева уехала в Турцию. На это указывают снимки в ее соцсетях, на которых можно увидеть пролив Босфор. Говоря о цели своей поездки, актриса написала, что «устала от внимания». Однако многие считают, что решение покинуть РФ Андреева приняла из-за развода с Бондарчуком.

О грядущем разводе актриса сообщила в конце марта. Отношения пары длились девять лет, из них пять лет они провели в браке. У актрисы и режиссера есть четырехлетний сын Иван. Причину развода Андреева и Бондарчук раскрывать не стали. По словам знакомых пары, супруги просто не сошлись во взглядах на жизнь: режиссер любит шумные компании, а актриса — домоседка.