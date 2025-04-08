Раскрыт заработок Пугачевой на новых песнях о войне

Lenta.ru

Продюсер Сергей Дворцов оценил сумму, заработанную певицей Аллой Пугачевой на новых песнях о войне. Его комментарий приводит Ura.ru.

Раскрыт заработок Пугачевой на новых песнях о войне
© РИА Новости

По словам продюсера, за несколько дней композиции артистки набрали более 2,7 миллиона прослушиваний на YouTube, где действует монетизация.

«Только на западной платформе Пугачева могла заработать приблизительно 200-300 тысяч рублей», — заявил Дворцов.

2 апреля исполнительница выпустила две новые песни — «Мама» и «Поцелуй войны». Музыку к обеим композициям написал Андрей Мисин, автором слов «Мамы» стала сама артистка, над текстом второй песни работал Андрей Ордынец.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить новую песню покинувшей Россию Пугачевой. Речь идет о композиции «Мама», в которой общественник заметил возможную дискредитацию специальной военной операции (СВО).

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