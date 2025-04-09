Бородин раскрыл, чем грозит Орбакайте заявление о позиции по СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица Кристина Орбакайте не станет высказываться о специальной военной операции после призыва премьера Литвы. По его мнению, артистке это не выгодно, так как она потеряет деньги в России, определившись с позицией. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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Орбакайте уже долгое время не приезжает в Россию и выступает исключительно за границей. Однако недавно ее концерт в Вильнюсе оказался под угрозой. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас отметил, что перед своим шоу Кристина должна, наконец, рассказать публике, как относится к СВО.

Виталий Бородин, который уже три года наблюдает за карьерой дочери Аллы Пугачевой, считает, что требование премьера не заставит Орбакайте высказаться. Он уверен, что, если певица открыто выступит против России, то тут же потеряет здесь работу.

«Я думаю, что она будет сохранять молчание по одной простой причине — она понимает, что, если сейчас выскажет эту позицию, то в Россию никогда может уже не возвращаться. Когда она прокомментирует эту всю историю, сразу попадет в стоп-лист», - заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что, несмотря на концерты за границей, Кристина продолжает зарабатывает большие деньги в России. И она, по его мнению, не захочет лишаться этих миллионов.

«Мы за ней наблюдаем последние три года, она именно приезжает на новогодние корпоративы, и за эти дни порядка 50 млн рублей она спокойно вывезла из страны. А если она выскажется по поводу СВО, она сразу лишится этих денег. А это, на минуточку, для нее на сегодняшний день большие деньги, потому что в Европе и США она так не зарабатывает», - поделился Виталий Николаевич.

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией похвалил премьера Литвы за то, что он первый, наконец, обратился с требованием к Орбакайте. Бородин тоже считает, что всей семье Пугачевой пора уже открыть народу правду.

«Премьер Литвы правильно поставил Орбакайте перед фактом, потому что и ей, и ее маме Пугачевой пора уже определиться. И как только Кристина прокомментирует, мы первое, что сделаем, это попросим привлечь ее к ответственности за дискредитацию ВС РФ», - заявил Бородин.

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