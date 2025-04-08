Соседов пояснил причину нового скандала на «Суперстаре»

Юбилейный сезон «Суперстара» уже закончился, но скандалы вокруг него продолжаются. Как известно, представители поэта Ильи Резника проводят проверку по поводу соблюдения авторских прав создателями шоу.

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Выяснилось, что в финальном выпуске показали титры, в которых напутали имена авторов прозвучавших произведений. В частности, в композиции «Занавес», которую исполнила на проекте Азиза, было написано, что ее создали Раймонд Паулс и Михаил Танич. На самом деле авторы у этого хита другие: Игорь Крутой и Илья Резник. Член жюри Сергей Соседов в беседе с «МК» объяснил причину произошедшего. Он не исключил, что имена создателей «Занавеса» напутали из-за того, что Азиза перестала звонить редакторам по ночам.