Соседов пояснил причину нового скандала на «Суперстаре»
Юбилейный сезон «Суперстара» уже закончился, но скандалы вокруг него продолжаются. Как известно, представители поэта Ильи Резника проводят проверку по поводу соблюдения авторских прав создателями шоу.
Выяснилось, что в финальном выпуске показали титры, в которых напутали имена авторов прозвучавших произведений. В частности, в композиции «Занавес», которую исполнила на проекте Азиза, было написано, что ее создали Раймонд Паулс и Михаил Танич. На самом деле авторы у этого хита другие: Игорь Крутой и Илья Резник. Член жюри Сергей Соседов в беседе с «МК» объяснил причину произошедшего. Он не исключил, что имена создателей «Занавеса» напутали из-за того, что Азиза перестала звонить редакторам по ночам.
- Я лично во время своего комментария после выступления Азизы сказал, что песня «Занавес» принадлежит композитору Игорю Крутому и поэту Илье Резнику, - говорит Сергей. – Эту мою фразу из трансляции вырезали. Но во время своего комментария я еще раз упомянул Ильи Резника – и это в эфир прошло. Конечно, Резник обижен, я его понимаю. А кому было бы не обидно, если бы его стихи другим именем подписали? - И возникает тогда вопрос по поводу ночных звонков Азизы! – продолжает Соседов. - Может быть, она правильно делала, что требовала от творческой группы «Суперстара» – редакторов, операторов и так далее - соответствующего отношения к музыкальному материалу, к качеству аранжировок. Может быть, надо было Азизе ночью тоже звонить и говорить: «Вы авторов-то правильные имена не забудьте поставить!». Азиза не позвонила и имена напутали. Может, не зря она ночами звонила и требовала перфекционизма ото всех?