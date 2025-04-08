Киркоров в Кремле удивил эмоциональным откровением

Филипп Киркоров на днях появился в Кремле. Своим выступлением поп-король остался доволен: зрители устроили ему по традиции оглушительные овации. Сам Филипп, выйдя за кулисы, разразился эмоциональной речью-откровением из-за «сбитых летчиков».

- Сейчас модно наезжать на Киркорова, - заявил Филипп. - О себе дабы напомнить! Сбитые летчики какие-нибудь это делают. Такая мода - полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому ненужных сбитых артистов-летчиков. Летчиц, точнее. В основном бабы почему-то лезут в пекло. Хотя я не понимаю, почему.

Киркоров говорит: сам он за свою карьеру никогда не желал никому зла. Поэтому удивлен тем, что коллеги постоянно пытаются его «укусить».

- Когда у меня все хорошо - а у меня все хорошо - я и всем желаю того же, - продолжил Филипп. - У меня по жизни не бывало плохо!

На выпады коллег, по словам Киркорова, он научился реагировать философски.

- Все, что нам дается, не за что-то, а для чего-то, - уверен Киркоров. – Я все принимаю: хожу в храм, у меня своя часовня есть. Я всех прощаю, даже этих несчастных сбитых летчиков! - Это все потому, что у них все плохо очень, - не сдерживал эмоций Филипп. – И для того, чтобы о себе напомнить, они льют грязь на меня. Есть ноль, а есть единица в виде Киркорова. К нулю прибавляется единица в виде меня, и что происходит? Получается десяточка! О них тут же все пишут, потому что есть фамилия Киркорова. А так никто бы про них и не вспомнил! Я не буду называть их имена: вы и так прекрасно знаете, о ком я говорю.

Киркоров заявил, что гневные речи коллег его из колеи не выбивают.