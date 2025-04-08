Уже в эту среду, 9 апреля, актер Михаил Ефремов, который отбывал наказание в 7,5 лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом, выйдет на свободу после того, как суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В беседе с Teleprogramma.org актер Стас Садальский порассуждал, что может ждать коллегу по цеху после УДО.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Ефремов в дальнейшем востребован в кино и театре, как это было раньше, Садальский честно признался, что он этого не знает. Он подчеркнул, что жизнь подобна зебре, и бывает полоса черная, и полоса белая. Артисту неизвестно, как все сложится у его коллеги, но при этом охарактеризовал Ефремова как безобидного, не злого и талантливого человека.

Собеседник издания полагает, что актер все понял, и он от всей души желает, чтобы у него «все пошло вперед». Как заметил Садальский, у Ефремова потеряно здоровье, и все «неблагополучно», но при этом он все равно надеется, что у артиста все будет нормально.

Михаил Ефремов потратил 3 миллиона рублей на изоляцию своей квартиры от соседей

Кроме того, у актера поинтересовались, завяжет ли его коллега с алкоголем после выхода на свободу. Этого Садальский также не знает, но он уточнил, что читал в прессе, что сам Ефремов говорил о том, что он завязал.