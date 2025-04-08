О жизни и смерти Паши Техника снимут фильм

Событиям вокруг смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) и последним неделям его жизни будет посвящен документальный фильм, съемки которого начинаются с сегодняшнего дня. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале проекта «Выжившие».

© соцсети

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его, и 5 апреля музыкант скончался. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) обвинила в смерти Паши Техника его девушку и наркодилера. По словам менеджера музыканта Марка Яровного, тайские врачи заключили, что Техник скончался от легочной инфекции.

В Telegram-канале проекта «Выжившие» отмечается, что события в Таиланде вызвали «множество слухов, хейта и обвинений» и было принято решение снять фильм.

«С сегодняшнего дня начинаются съемки. Постараемся сделать фильм максимально быстро и качественно, чтобы вскоре представить его на нашем YouTube», - говорится в заявлении.

При этом автор сообщения подчеркнул, что «в произошедшем виноват один человек, который целенаправленно шел к очевидному финалу», и призвал все конфликтующие стороны прекратить обмениваться обвинениями.