Полуфиналистка шоу «Голос Дети» Тая Скоморохова дебютировала в мюзикле «Мечтатели»

Популярная актриса, певица, телеведущая и полуфиналистка 7 сезона проекта «Голос. Дети» Тая Скоморохова присоединилась к труппе шоу-мюзикла «Мечтатели». Тая сыграет роль яркой и энергичной МУЗЫ STAR – музы из Страны летающих людей. Персонажу артистки предстоит вдохновить главного героя Платона песней, заставить его вновь поверить в свои силы и продолжить свой путь к мечте. Участие в проекте Таи станет прощальным подарком для поклонников шоу перед окончанием проката в апреле.

© Пресс-служба

Герои шоу «Мечтатели» предстают перед зрителями в момент выбора. Одни решают оставить мечты в прошлом, другие — следовать за ними, преодолевая страх и сомнения. Их путь пролегает через загадочный мир несбывшихся желаний, где строгий Профессор подчиняет мечты логике и рутине. Но настоящие чудеса случаются там, где есть дружба, смелость и вера в невозможное.

© Пресс-служба

«Я давно хотела попробовать свои силы в мюзикле – так что «Мечтатели» исполнили и мою мечту! Было немного волнительно, но очень здорово, мне безумно понравилось! Участие в проекте — это возможность поделиться с публикой своим творчеством и эмоциями! «Мечтатели» – история про взрослых, которые забывают, каково это – мечтать и верить в чудо. И по сюжету именно мы, дети, оказываемся смелее, учим, как делать выбор сердцем, а не идти на компромисс с самим собой. Ведь так важно не отказываться от того, о чем действительно мечтаешь», — рассказала о новом опыте Тая Скоморохова.

© Пресс-служба

Мечтатели» — первый в России мультижанровый мюзикл для всей семьи, объединивший театр, кино и современные технологии. Оригинальный проект, стартовавший в 2019 и перезапущенный в 2024-м, уже посмотрело более 600 тысяч зрителей. Эмоциональный сюжет, трюки, видеопроекции и уникальные декорации-трансформеры создают атмосферу чуда.

Последний блок мюзикла пройдет с 20 апреля по 27 апреля по адресу: Вегас Сити Холл, Красногорск, ул. Международная, д. 12. Продолжительность: 90 минут без антракта, возраст: 6+.

Узнать расписание, получить подробности и купить билеты можно на официальном сайте.