Солист группы «Челси» Алексей Корзин высказался о смерти 34-летней жены

Солист группы «Челси» Алексей Корзин переживает личную трагедию — в возрасте 34 лет ушла из жизни его жена. В разговоре с изданием StarHit певец впервые прокомментировал внезапную смерть Екатерины.

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23 марта ушла из жизни супруга солиста «Челси» Алексея Корзина Екатерина, ей было всего 34 года. Певец сообщил о трагедии в личном блоге, поделившись кадрами с женой: «Лети, моя Катюня… Мой ангел, моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…»

Теперь артист, оставшийся с двумя маленькими детьми на руках, впервые вышел на связь с журналистами после ухода супруги. По словам Алексея Корзина, причина смерти пока не установлена — проводится судмедэкспертиза.

«Катя ушла во сне. Врачи и эксперты пока не смогли назвать причину. Она будет известна после всех проведенных анализов», — сообщил певец.

Также участник «Челси» отметил, что у Екатерины не было серьезных проблем со здоровьем.

«Ничего такого не было, что могло бы привести к случившемуся. Остальное только эксперты смогут сказать», — заявил Алексей Корзин.

Певец и его избранница познакомились в 2013 году и поженились через четыре года. Пара предпочитала не делиться подробностями личной жизни, но часто посвящала друг другу теплые посты в соцсетях. Алексей Корзин не раз признавался, что благодарен жене за чудесных сыновей. Так, когда одному из наследников исполнилось семь лет, он написал: «Катя, спасибо за такого чудесного сына и за то, что сохраняешь нашу историю в памятных и красивых снимках».

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Яна Чурикова поддержала Алексея Корзина после смерти супруги: «Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая».