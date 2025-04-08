Экс-супруга фронтмена «Uma2rman» обратилась к психотерапевту после развода

Звезда сериала "Восьмидесятые" Наталья Земцова появилась на премьере сериала, которая прошла в театре "Одеон". Актриса была расположена для общения и раскрыла журналистам некоторые детали своей жизни перед началом показа сериала "ВИА "Васильки".

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Не секрет, что она была замужем за участником группы "Uma2rman" Сергеем Кристовским и даже родила от него сына Ивана.

Корреспонденты спросили Наталью об их отношениях после развода. На вопрос, слышала ли она, что её бывший муж скоро станет папой, Наталья ответила утвердительно и сообщила, что безусловно поздравит с этим событием, когда все случится. Для тех, кто не знает у Кристовского скоро родится седьмой ребёнок.

Также Земцова рассказала о том, общается ли она с бывшим мужем.

«Сегодня ребёнок уехал к нему на каникулы, я счастлива. Все эти три дня я буду работать: у меня завтра и послезавтра пробы, а ещё новоселье. И я хотя бы посплю- мы в школу каждый день в 7 утра встаём. Ну вообще, когда каникулы без ребёнка, время пролетает очень быстро», — сообщила Земцова.

Также Наталья призналась, что после развода с Сергеем даже обратилась к психотерапевту.

«Многие же обращаются после развода. Вообще психотерапия полезна, я периодически хожу к этому врачу, мы разбираем разные ситуации», — сообщила Наталья.

Напомним, что в 2014 году у актрисы родился сын, как выяснилось, от артиста «Uma2rman» Сергея Кристовского. Через два года он развёлся с супругой и женился на матери своего ребёнка. Но в 2022 году они развелись. По слухам, инициатором была сама Наталья.