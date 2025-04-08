Телеведущая Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет

Телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин чаще уходить в декрет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Газета.Ru

По словам Чеховой, формально мужчинам можно ходить в декрет, но они это редко делают якобы из-за общественного осуждения. Телеведущая уверена, что чем чаще мужчины будут уходить в декрет, тем больше женщин будут решаться рожать.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берет, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность, когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — высказалась о мужском декрете звезда.

Чехова подчеркнула, что нужно вводить моду на мужчин, которые могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке.

В марте в Госдуме связали идею об увеличении срока декрета с ущемлением прав женщин.