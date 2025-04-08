Телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет. Как сообщает Telegram-канал Shot, она считает, что таким образом можно положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Чехова заявила, что сейчас формально мужчины могут уйти в декрет, однако делают это редко из-за общественного осуждения. По мнению Чеховой, так быть не должно, а если отцы будут чаще уходить в декрет, то женщины начнут больше рожать.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берет, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — заявила Чехова.

Телеведущая добавила, что в России нужно вводить моду на мужчин, которые способны «по-настоящему заботиться о женщине и ребенке».