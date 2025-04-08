Менеджер Паши Техника заявил, что тело рэпера доставят в Москву завтра

Директор рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, Марк Яровный заявил, что тело скончавшегося музыканта доставят в Москву завтра.

«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена», — написал он в своём Telegram.

Яровный также добавил, что завтра тело рэпера будет в Москве.

Ранее Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера. До этого сообщалось, что причиной смерти рэпера стала лёгочная инфекция.

В конце марта артиста госпитализировали на курорте Пхукет в Таиланде. О его смерти в таиландской больнице стало известно 4 апреля.