Менеджер Паши Техника заявил, что тело рэпера доставят в Москву завтра
Директор рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, Марк Яровный заявил, что тело скончавшегося музыканта доставят в Москву завтра.
«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена», — написал он в своём Telegram.
Яровный также добавил, что завтра тело рэпера будет в Москве.
Ранее Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера. До этого сообщалось, что причиной смерти рэпера стала лёгочная инфекция.
В конце марта артиста госпитализировали на курорте Пхукет в Таиланде. О его смерти в таиландской больнице стало известно 4 апреля.