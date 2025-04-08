Композитор Алексей Рыбников попросил ограничить доступ к сотням его треков

Советский и российский композитор Алексей Рыбников подал в суд иски на популярные платформы с требованием изъять его музыкальные произведения. Речь идет о сотнях треков на YouTube, Apple Music, "МТС Музыке", "Звуке", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыке", сообщает РИА Новости.

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При этом до решения суда композитор просит "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права". По сути это значит ограничение доступа к трекам. Это прошение было удовлетворено.

Уточнено, что на платформе "Яндекс.Музыка" при входе с российским IP-адресом нельзя найти музыку из фильма "Тот самый Мюнхгаузен", в "Звуке" нет песни "Бу-ра-ти-но!", из "ВКонтакте" исчезли песни, звучащие в фильме "Усатый нянь". Досудебное решение также исполнили "МТС Музыка" и Apple Music.

Причина, по которой автор хочет ограничить доступ к своим произведениям, не раскрывается. Некоторые иски были либо возвращены истцу, либо оставлены без движения в связи с допущенными помарками (отсутствуют оригиналы документа об оплате госпошлины, либо не указаны дата и место рождения истца, а также данные представителя, подписавшего исковое заявление). Однако у композитора есть время исправить недочеты и добиться разбирательства по существу.