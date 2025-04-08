Бывший ученик школы №83 в Воронеже ночью без разрешения руководства пробрался на школьную территорию и нарисовал граффити Паши Техника на стене одного из подсобных помещений. Так как портрет погибшего рэпера был нарисован незаконно, его закрасили сотрудники школы, рассказали "РГ" в городской администрации.

В мэрии добавили, что бывший ученик знал о необходимости согласования прохода на территорию и нанесения изображений, так как ранее уже рисовал в школе граффити, посвященное трагедии в "Крокус Сити Холле". Также недавно директор поддержал предложение сделать патриотическое граффити к 80-летию Победы с условием согласования эскизов.

Названа причина смерти Паши Техника

Паша Техник (Павел Ивлев) умер 5 апреля на острове Пхукет. Он был известен эпатажным поведением и пристрастием к запрещенным веществам. Предположительно, рэпера отравили неизвестными таблетками. Врачи подключили Пашу Техника к ИВЛ и ЭКМО, рэпер перенес клиническую смерть, после чего его состояние резко ухудшилось. Про него и обстоятельства его смерти планируют снять фильм.