Бузова в сияющем боди с бахромой выступила на самом массовом мастер-классе по зумбе

Певица Ольга Бузова в сияющем боди спела на самом массовом мастер-классе по зумбе, который прошел 6 апреля в VK Stadium в Москве. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

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Ольга Бузова приняла участие в юбилейном Всероссийском Танцевальном Фитнес-Фестивале, который организовала компания Latin Dance Fitness Alliance. На мероприятии певица исполнила специальный ремикс «Танцуй под Бузову» в латиноамериканском стиле.

Артистка вышла на сцену в телесном боди, украшенном красными пайетками и бахромой. При этом она не стала надевать штаны. Поп-исполнительница добавила к образу сетчатые колготки, массивное колье и красные атласные ботфорты на каблуках. Визажист сделал знаменитости яркий макияж, а стилист уложил волосы в локоны.

В мастер-классе по популярной танцевальной фитнес-программы Zumba приняло участие 3184 участника — это новый рекорд, втрое превышающий прежний. Это достижение зафиксировали представители Книги рекордов России, во главе с главным редактором Алексеем Свистуновым.

В марте Ольга Бузова снялась в черном облегающем платье-миди, верх которого украшен серебристыми стразами. Певица добавила к образу укороченный жакет, туфли на каблуках, массивные каффы, кольцо и браслет. Стилист сделал телеведущей гладкую укладку, а визажист — макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.